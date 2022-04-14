Çubuk'ta hırsızlık zanlısı tutuklandı
AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Camili Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ayrı evden bakır ve metal eşyaları alarak kaçmaya çalışan A.T'yi (31) yakaladı.
Çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunduğu öğrenilen A.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel