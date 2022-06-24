Çubuk'ta hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı
AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ankara'nın Çubuk ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Sünlü Mahallesi'nde iki ayrı ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada hırsızlık olayının zanlılarının A.T. (34) ve D.T. (21) olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel