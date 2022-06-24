Çubuk'ta hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı Ankara'nın Çubuk ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Sünlü Mahallesi'nde iki ayrı ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada hırsızlık olayının zanlılarının A.T. (34) ve D.T. (21) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Ankara Çubuk Güncel Haberler

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