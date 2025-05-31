Çubuk'ta Halk Pazarında Yangın

Çubuk'ta Halk Pazarında Yangın
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan iki katlı halk pazarında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında pazar yerinde küçük çaplı hasar oluştu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, iki katlı halk pazarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde bulunan kapalı pazar yerinin birinci katında, pazar esnafına ait plastik ve ahşap kasaların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, pazar yerinde küçük çaplı hasar oluştu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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