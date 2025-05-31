Çubuk'ta Halk Pazarında Yangın

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, iki katlı halk pazarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde bulunan kapalı pazar yerinin birinci katında, pazar esnafına ait plastik ve ahşap kasaların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, pazar yerinde küçük çaplı hasar oluştu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.