Çubuk'ta Gençler Açık Hava Spor Alanında Buluştu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde gençler, belediye tarafından oluşturulan açık hava spor alanında bir araya geliyor.

Spor yapan gençlerden Muhammet Ali Özateş, spor alanının kendileri için yaşam tarzına dönüştüğünü belirterek, "Kafa dağıtmak, vücudumuzu geliştirmek için buradayız. 30 kişilik grubumuz var, aile gibi olduk. Sadece vücut ağırlığıyla çalışıyoruz, takviye yok doğal besleniyoruz." dedi.

Yağız Seymen de ilk başta hobi olarak başladığını ancak zamanla hedeflerinin büyüdüğünü anlatarak, "Spora başladığımda çok zayıftım. Hem eğlenmek hem vücudumu geliştirmek istedim. Kalistenikle (vücut ağırlığı kullanılarak yapılabilen bir egzersiz biçimi) saf gücüm arttı. 3-4 yıl içinde yarışmalara katılmak istiyorum. Burası bizim için büyük fırsat, belediyemize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Ömer Paşapınar ise düzenli sporun hayatını değiştirdiğini dile getirerek, "Omurgamda eğrilik vardı. Doktor yüzme veya barfiks önerdi. Parklarda spor yaparken burayı keşfettim. Düzenli çalışınca eğrilik düştü. Şimdi neredeyse tamamen düzeldi. Hem sağlığım hem dostluklar açısından bana çok şey kattı." diye konuştu.

Devlet korumasındaki çocuklar gönüllerince eğlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, devlet koruması altında bulunan çocuklar eğlenceli gün geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile KYK görevlileri, etkinlikte çocuklarla yakından ilgilendi.

Şehir stadına getirilen çocuklar, palyaçolar eşliğinde eğlendi, çeşitli aktivitelere katıldı.

Dart atmada dereceye giren çocuklara madalya verildi.