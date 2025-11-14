Haberler

Çubuk'ta Gençler Açık Hava Spor Alanında Buluştu

Çubuk'ta Gençler Açık Hava Spor Alanında Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde gençler, belediye tarafından oluşturulan açık hava spor alanında buluşarak spor yapmanın yaşam tarzlarını dönüştürdüğünü ifade etti. Katılımcılar, hem sağlık hem de sosyal bağlarını güçlendiren bu etkinlik için teşekkür etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde gençler, belediye tarafından oluşturulan açık hava spor alanında bir araya geliyor.

Spor yapan gençlerden Muhammet Ali Özateş, spor alanının kendileri için yaşam tarzına dönüştüğünü belirterek, "Kafa dağıtmak, vücudumuzu geliştirmek için buradayız. 30 kişilik grubumuz var, aile gibi olduk. Sadece vücut ağırlığıyla çalışıyoruz, takviye yok doğal besleniyoruz." dedi.

Yağız Seymen de ilk başta hobi olarak başladığını ancak zamanla hedeflerinin büyüdüğünü anlatarak, "Spora başladığımda çok zayıftım. Hem eğlenmek hem vücudumu geliştirmek istedim. Kalistenikle (vücut ağırlığı kullanılarak yapılabilen bir egzersiz biçimi) saf gücüm arttı. 3-4 yıl içinde yarışmalara katılmak istiyorum. Burası bizim için büyük fırsat, belediyemize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Ömer Paşapınar ise düzenli sporun hayatını değiştirdiğini dile getirerek, "Omurgamda eğrilik vardı. Doktor yüzme veya barfiks önerdi. Parklarda spor yaparken burayı keşfettim. Düzenli çalışınca eğrilik düştü. Şimdi neredeyse tamamen düzeldi. Hem sağlığım hem dostluklar açısından bana çok şey kattı." diye konuştu.

Devlet korumasındaki çocuklar gönüllerince eğlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, devlet koruması altında bulunan çocuklar eğlenceli gün geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile KYK görevlileri, etkinlikte çocuklarla yakından ilgilendi.

Şehir stadına getirilen çocuklar, palyaçolar eşliğinde eğlendi, çeşitli aktivitelere katıldı.

Dart atmada dereceye giren çocuklara madalya verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü

Altında ibre terse döndü
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit pilot Hasan Bahar'ın kardeşi: Üç ay önce uçağın motoru durmuştu

Şehit pilotun kardeşi, kahreden detayı açıkladı: Üç ay önce...
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Şehit pilot Hasan Bahar'ın kardeşi: Üç ay önce uçağın motoru durmuştu

Şehit pilotun kardeşi, kahreden detayı açıkladı: Üç ay önce...
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz vardı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.