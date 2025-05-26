Çubuk'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Çubuk'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak amacıyla 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar çeşitli geleneksel oyunlar oynarken, yetişkinler de nostaljik anlar yaşadı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak amacıyla "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi koordinasyonunda, Çubuk Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen şenlikte, geçmişten günümüze uzanan oyun ve oyuncaklar tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında çocuklar; "sek sek", "dokuz taş", "birdirbir" gibi geleneksel oyunları oynarken, topaç çevirme, halk oyunları ve çeşitli el sanatları stantları da yoğun ilgi gördü. Çocuklar kadar etkinliğe katılan yetişkinler de nostaljik atmosferin keyfini çıkardı.

Şenlikte konuşan Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Burhanettin Çelik, etkinliğin yalnızca çocuklara neşeli bir gün yaşatmakla kalmayıp, aynı zamanda onların gelişimine ve kültürel aidiyetine katkı sağladığını söyledi.

Çelik, "Bugün burada yalnızca eğlenmek için değil, çocuklarımızın fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek, aynı zamanda onları kültürel değerlerimizle buluşturmak için bir araya geldik. Çocuklara dönük her çalışmada desteklerini esirgemeyen Çubuk Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'a teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, şenlik alanı gün boyunca ziyaretçilere açık kaldı.

Şenliğe Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, birim müdürleri, öğretmenler ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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