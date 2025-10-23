Çubuk'ta Gazze'ye Yardım Kermesi Düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Gazze'ye yardım amacıyla kermes düzenlendi.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi ve Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Atatürk Parkı ile Halk Eğitim Merkezi bahçesinde Gazze yararına kermes açıldı.

Kermesten elde edilecek gelir, Gazze'ye gönderilecek.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mesçioğlu, açılışta yaptığı konuşmada "Gün sonunda elde edilen gelir AFAD'ın Gazze hesabına aktarılacak." dedi.

Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Kübra Kepez ise öğrencilerin kermese özel ürünler hazırladığını söyleyerek, "Çubuk turşusu ve erişte yaptık. Mor lahana ve salatalık turşularımız tamamen öğrencilerimizin el emeğiyle hazırlandı. Kermese gelen vatandaşlarımızın ilgisinden memnunuz." ifadesini kullandı.