Çubuk'ta Gazze İçin Yardım Kermesi Düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Gazze halkına yardım amacıyla kermes organize edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Çubuk Şubesince Atatürk Parkı'nda düzenlenen kermeste, kadınların hazırladığı ürünler satışa sunuldu.

Gazze'de yaşananların fotoğraflarla anlatıldığı kermeste, seyyar kütüphane de kuruldu.

İHH Çubuk Derneği Başkanı Abdülhamit Ateş, Çubuk'ta tüm kadınların Gazzelilere destek olmaya çalıştığını söyledi.

İlçe halkının İsrail soykırımına duyarsız kalmadığını vurgulayan Ateş, "Bugün burada özellikle kadın kollarımız kötülüğe karşı, dünyadaki bütün kötülere karşı iyilik üretmek adına bir araya gelerek kermes düzenliyorlar. Büyük gayretle bir araya getirdikleri el emeklerini satarak elde ettikleri geliri iyilik için seferber edecekler. Desteklerinden dolayı hanım kardeşimizden Allah razı olsun." dedi.

Ateş, herkesi üç gün sürecek kermese destek olmaya davet etti.