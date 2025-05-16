Çubuk'ta Gazze İçin Destek Kermesi Düzenlendi

Çubuk'ta Gazze İçin Destek Kermesi Düzenlendi
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla bir kermes düzenlendi. İHH Çubuk Şubesi Kadın Kolları'nın organizasyonunda gerçekleştirilen kermes yoğun ilgi gördü ve elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için destek kermesi düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Çubuk Şubesi Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için Atatürk Parkı'nda düzenlenen kermes yoğun ilgi gördü.

Kermesten elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek.

Kermesi ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, emeği geçen kadınlara teşekkür ederek, "Tüm hemşehrilerimizle birlikte Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Bu dayanışma ruhu, milletimizin ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

İHH Çubuk Kadın Kolları Başkanı Fatma Ateş ise Çubuklu kadınların Gazze'deki sivillerin yaşadığı trajediye sessiz kalmadığını belirtti. Ateş, "Ev kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürünleriyle bu kermesi düzenledik. Beklentimizin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Burada toplanan yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermes, 3 gün devam edecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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