Çubuk'ta Gazze İçin Destek Kermesi Düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için destek kermesi düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Çubuk Şubesi Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için Atatürk Parkı'nda düzenlenen kermes yoğun ilgi gördü.

Kermesten elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek.

Kermesi ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, emeği geçen kadınlara teşekkür ederek, "Tüm hemşehrilerimizle birlikte Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Bu dayanışma ruhu, milletimizin ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

İHH Çubuk Kadın Kolları Başkanı Fatma Ateş ise Çubuklu kadınların Gazze'deki sivillerin yaşadığı trajediye sessiz kalmadığını belirtti. Ateş, "Ev kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürünleriyle bu kermesi düzenledik. Beklentimizin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Burada toplanan yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermes, 3 gün devam edecek.