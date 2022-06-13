Çubuk'ta forklift tüpü çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı Ankara'nın Çubuk ilçesinde 25 forklift tüpü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde 25 forklift tüpü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde bulunan tüp depolama alanından bir iş yerine ait 25 forklift tüpü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık şüphelisi oldukları tespit edilen ve takibe alınan Y.A. ve Ö.G. tüplerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Y.A. tutuklandı, Ö.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 25 tüp iş yeri sahibine teslim edildi. AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel Hisarcık Jandarma Ankara Çubuk Güncel Haberler

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