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Çubuk'ta Ferfene Gecesi Düzenlendi

Çubuk'ta Ferfene Gecesi Düzenlendi
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Kültür Evi tarafından geleneklerin yaşatılması amacıyla düzenlenen Ferfene Gecesi, tarihi Bekir Ağalar Konağı'nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bu tür etkinliklerin kültürel birliği güçlendirdiğini vurguladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Kültür Evi tarafından geleneklerin yaşatılması amacıyla "Ferfene Gecesi" organize edildi.

Tarihi Bekir Ağalar Konağı'nda düzenlenen Ferfene Gecesi'ne Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Kültür Evi Sorumlusu Hüseyin Pala, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Demirbaş, bu tür kültürel etkinliklerin birliğin güçlenmesine vesile olduğunu söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana çeşitli sosyal faaliyetler yürüttüklerini anlatan Demirbaş, şunları söyledi:

"Geleneklerimizi, örflerimizi, adetlerimizi hem yeni nesillere aktarmak hem de bunların unutulmaması adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Tarihi Bekir Ağalar Konağı'nda böyle bir atmosferde böyle güzel bir program yapılması çok önemlidir. İlçemiz artık 100 bin nüfusu aştı. Birçok vilayetten insanımız burada yaşamaktadır. Onların da gelenekleriyle, görenekleriyle burada programlar yapacağız inşallah. Biz belediye olarak her zaman kültürel, sosyal ve eğitim faaliyetlerinde vatandaşlarımızın yanlarındayız."

Çubuk Kültür Evi Sorumlusu Hüseyin Pala ise, amaçlarının Çubuk'un gelenek, görenek, örf ve adetlerini yaşatmak olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Ferfene Gecesi'nin anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Ardından Ankara Seymenlerinden oluşan Ferfene ekibi sahne aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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