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Çubuk'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Çubuk'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, ekin alanları zarar gördü.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, ekin alanları zarar gördü.

İlçede etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Ağılcık, Hil ve Kavak derelerinin taşmasına neden olan sağanak, ekili alanları da su altında bıraktı.

Ağılcık Mahallesi'nde birçok evin giriş katları ve garajlar su alırken, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ve Çubuk Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediye ekiplerinin onarım ve temizlik çalışması başlattığını belirterek, "Allah daha büyük felaketlerden korusun, esirgesin. Belediye olarak her zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." dedi.

Demirbaş, hasar gören bölgede inceleme yaptı.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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