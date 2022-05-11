Çubuk'ta Engelliler Haftası kutlandı

ÇUBUK, ANKARA (AA) - Çubuk'ta Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Çubuk Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliği tarafından okul bahçesinde bir program düzenlendi.

Programa Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Caner Koca, aileler ve engelli öğrenciler katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Okul müdürü Abdullah Bulut, Çubuk'ta engelliler için güzel çalışmaların yapıldığını anlatarak, "Engellilerimiz okulumuza ücretsiz olarak taşınmakta ve öğle yemekleri de ücretsiz karşılanmaktadır. Bu özel çocuklarımızın tedavi ve eğitimleri geçmişte olduğu gibi günümüzde bizler için oldukça önemlidir." dedi.

Konuşmaların ardından rehber öğretmen Mehtap Aydos'un sunumunu yaptığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrenciler sıra gecesi, halk oyunları gösterileri ve skeçlerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Öğrencilerden Zeynep Gül Koyuncu'nun "Anne" şiiri duygulandırdı.

Programda kısa film yarışmasında dereceye giren Güner Demirtaş, Nazlı Şahin, Nisanur Gökboğa, Ebrar Tuana Kılavuz ve Yücel Can'a ödülleri Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş tarafından verildi.

Açılan sergide ise engelli öğrencilerin bir yıl boyunca yaptıkları el işi eserleri sergiledi.

Program Mamak Belediyesinin Mehter Takımının gösterileriyle sona erdi.