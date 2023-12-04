Çubuk'ta Engelliler Günü nedeniyle programlar düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İlk olarak Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübünde engelli sporcularla bir araya gelen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, girdikleri turnuvalarda çeşitli dereceler elde den sporcularla birlikte pasta kesti. Sporcuları tebrik eden Demirbaş, sporcuların azmi ve başarılarıyla sadece diğer engelli bireylere değil herkese örnek olduklarını söyledi.

Demirbaş, engelli sporculara çeşitli hediyeler verirken, engelli sporcular ise sürprizi dolayısıyla Demirbaş'a teşekkür etti.

Daha sonra Türk Telekom İlkokulu ile Şehit Selahattin Şişman İlkokulu ve Ortaokulu tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde bir program düzenlendi.

Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Bünyamin Çevik, yaptığı konuşmada, "Derneğimize verilen destekler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bize sunulan fırsatlar var. Bir de bizim çaba göstererek yakalamış olduğumuz fırsatlar var. Biz iletişimde, ulaşımda hayatın içinde ne kadar etkili olursak o kadar görünmeyen sorunlarımızın da görüneceğini ve çözüleceğini düşünüyorum'." diye konuştu.

Engelli öğrencilerden Ayşe Hira Kaplan'ın annesi Meral Kaplan ise, "İyi ki onların annesiyiz, iyi ki bizim evlatlarımız ve iyi ki varlar." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunulurken, program renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrenciler, mini konser, halk oyunları gösterileri ve skeçlerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren engelli öğrencilere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Açılan sergide ise engelli öğrencilerin bir yıl boyunca yaptıkları resim ve el işi eserleri sergiledi.

Programa, Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Jandarma Komutanı Caner Koca, İlçe Emniyet Müdürü Recai Akbay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyda Topal, CHP İlçe Başkanı Can Kaderoğlu, aileler ve engelli öğrenciler katıldı.