Üye Girişi
Haberler

Çubuk'ta Engelliler Günü nedeniyle programlar düzenlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İlk olarak Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübünde engelli sporcularla bir araya gelen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, girdikleri turnuvalarda çeşitli dereceler elde den sporcularla birlikte pasta kesti. Sporcuları tebrik eden Demirbaş, sporcuların azmi ve başarılarıyla sadece diğer engelli bireylere değil herkese örnek olduklarını söyledi.

Demirbaş, engelli sporculara çeşitli hediyeler verirken, engelli sporcular ise sürprizi dolayısıyla Demirbaş'a teşekkür etti.

Daha sonra Türk Telekom İlkokulu ile Şehit Selahattin Şişman İlkokulu ve Ortaokulu tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde bir program düzenlendi.

Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Bünyamin Çevik, yaptığı konuşmada, "Derneğimize verilen destekler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bize sunulan fırsatlar var. Bir de bizim çaba göstererek yakalamış olduğumuz fırsatlar var. Biz iletişimde, ulaşımda hayatın içinde ne kadar etkili olursak o kadar görünmeyen sorunlarımızın da görüneceğini ve çözüleceğini düşünüyorum'." diye konuştu.

Engelli öğrencilerden Ayşe Hira Kaplan'ın annesi Meral Kaplan ise, "İyi ki onların annesiyiz, iyi ki bizim evlatlarımız ve iyi ki varlar." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunulurken, program renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrenciler, mini konser, halk oyunları gösterileri ve skeçlerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren engelli öğrencilere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Açılan sergide ise engelli öğrencilerin bir yıl boyunca yaptıkları resim ve el işi eserleri sergiledi.

Programa, Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Jandarma Komutanı Caner Koca, İlçe Emniyet Müdürü Recai Akbay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyda Topal, CHP İlçe Başkanı Can Kaderoğlu, aileler ve engelli öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Ankara Çubuk Etkinlikler Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title