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Çubuk'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Çubuk'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir inşaatta çalışan 42 yaşındaki Ali Arıkanoğlu, beton dökme sırasında elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi öldü.

İkipınar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ali Arıkanoğlu (42), mikser aracı ile beton dökme işlemi sırasında elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Arıkanoğlu, kaldırıldığı Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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