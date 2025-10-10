Çubuk'ta Dünya Kız Çocukları Günü Kutlaması

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kız çocukları GastroÇubuk mutfağında kurabiye ve pasta yaptı.

Çubuk Belediyesi ve Çubuk Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle GastroÇubuk mutfağında düzenlenen etkinlikte, aralarında özel gereksinimli kız çocuklarının da bulunduğu öğrenciler, kurabiye ve pasta hazırladı.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Gök, Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Bugün kız çocuklarımızla güzel bir gün geçirmek istedik. Her yaştan kız çocuğumuzu davet ettik. Engelli çocuklarımız da aramızdaydı. Onların mutlu olduğunu görmek bizler için en büyük mutluluk. Katılan tüm çocuklara ve ailelerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

GastroÇubuk kurs eğitmeni Filiz Erdoğmuş ise etkinliğin amacının kız çocuklarının kendilerini özel hissetmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Kız çocuklarıyla bir kutlama yaptıklarını ifade eden Erdoğmuş, "Onlara güzel bir gün yaşatabildiysek ne mutlu bize." dedi.

Türk Kızılayı Çubuk Şubesi personeli Zeliha Usta da kız çocuklarının eğitime ve güvenli yaşam alanlarına erişiminin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Her bir kız çocuğunun eğitim hakkı, güvenli yaşam alanı ve hayallerini gerçekleştirme fırsatı olmalı. Dünyanın her yerinde mazlum coğrafyalarda bu haklardan mahrum kalan çocuklar var. Biz, bir kız çocuğunun gülümsemesinin tüm toplumun umudu olduğuna inanıyoruz. Onların yanında olmaktan gurur duyuyoruz."