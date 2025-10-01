Haberler

Çubuk'ta Deprem Riski Nedeniyle Tahliye Edilen Bina Çöktü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle tahliye edilen 4 katlı bina çöktü. Olayda, arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan taramalarda enkazda kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle bir süre önce tahliye edilen 4 katlı bina çöktü.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Deruni Sokak'ta 4 katlı kullanılmayan binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Arama kurtarma köpeklerinin de katılımıyla yapılan tarama çalışmasında, enkazda kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Olay yerine gelen Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Binanın daha önce yapılan testlerde depreme dayanıksız olduğunun belirlendiği, bu nedenle boşaltıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Liverpool'u devirdiği gören Henry'den bomba yorumlar

Galatasaray'ın Liverpool'u devirmesine kayıtsız kalamadı
Arne Slot'tan Okan Buruk'a olay hareket

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.