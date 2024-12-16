Çubuk'ta Cip Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen cip devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerinde güvenlik ve sağlık ekipleri çalışmalara başladı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çubuk Ankara kara yolu Yenice Mahallesi yakınlarında B.K. yönetimindeki 06 CFJ 961 plakalı cip devrildi.
Savrulan otomobil Esenboğa Havaalanı'nın çevresindeki tellere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan A.C.K. hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Yaralı B.K. Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.C.K'nın cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.