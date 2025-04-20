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Çubuk'ta çiftçiler yağmur duasına çıktı

Çubuk'ta çiftçiler yağmur duasına çıktı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde çiftçiler yeterli yağış alamayan tarım arazileri için yağmur duası yaptı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çiftçiler yeterli yağış alamayan tarım arazileri için yağmur duası yaptı.

İlçenin Gökçedere Mahallesinde Dede tepesinde besiciler ve Ağılcık Mahallesi'nde çiftçiler 15 Temmuz Şehitlik Tepesi'ne çıkarak, kılınan namaz ve okunan duaların ardından yağmur duası yaptı. Yağmur duasına mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallerden binlerce vatandaş da eşlik etti.

Din görevlilerinin yaptırdığı yağmur duasına gelen çok sayıda cemaate, dua sonrası kesilen kurbanların etlerinden yapılan homaça yemeği, bulgur pilavı, turşu ve ayran ikram edildi.

Yemekleri imece usulüyle hazırladıklarını anlatan mahalle sakinlerinden Emine Doğan, "Geleneksel olarak yaptığımız yağmur duasına bu günde çıktık. İlçemizde büyük bir kuraklık var. Herkesten dua bekliyoruz. İnşallah Allah rahmetimizi verecektir. Tüm mahalleli kadınlarımızla birlikte et yemeklerimizi, pilavlarımızı yaptık." dedi.

Yüce Allah'ın yaptıkları dualarını kabul ederek yağmur vermesini dilediğini belirten mahalle sakinlerinden Selahattin Özateş ise, "Allah'ın izniyle yağmurumuz bereketimiz gelecek. Bugün 2 bin 3 bin kişilik yemek yaptık. Gökçedere mahallemizde 5 tane büyükbaş kurbanımızı kestik. Rabbim gelenlerden razı olsun. Yüce Rabbim rahmetini verecek ve boşalan barajlarımız dolup taşacak." diye konuştu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'da yağmur duasını eda etmek için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Yağmur yağması ve çiftçimizin susuz kalmaması için dua ettik." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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