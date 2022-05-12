Çubuk'ta çiftçiler yağmur duasına çıktı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde mahalle sakinleri yağmur yağması için kurban kesip, dua etti.

Çubuk ilçesi Saraycık Kırsal Mahalle'de çiftçiler, yağmur duasına çıktı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın da katıldığı mahallenin tarihi camisinde öğle namazını kılan ve Kuranı Kerim okuyan çiftçiler, ardından cami önünde yağmur duası etti.

Mahallenin kadınları da Çubuk Belediyesi tarafından yapılan köy fırınında dualar eşliğinde ekmek pişirip, yaptıkları yemekleri vatandaşlara ikram etti.

Mahalle muhtarı Siyami Erdoğan, aynı gün hem yağmur duasına çıktıklarını, hem de belediye tarafından yapılan fırının açılışını yaptıklarını kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Halise Aydos, yapılan fırın için yetkililere teşekkür etti.

Köy fırınında ekmek pişiren kadınları ziyaret eden başkan Demirbaş, kadınlarla fırına ekmek bıraktı.

Bir geleneğin yaşatılması için köy fırınlarını yeniden hayata geçirdiklerini aktaran Demirbaş, "Mahalle sakinlerimiz çocukluluğumuzda olduğu gibi burada ekmeklerini, böreklerini veya pidelerini pişirip yiyebilecek. Düğünlerinde, bayramlarında veya özel günlerde komşularıyla fırını kullanabilecek." dedi.