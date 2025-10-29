Haberler

Çubuk'ta Çatı Üstü Güneş Enerjisi Santrali Projesi Başladı

Güncelleme:
Ankara'nın Çubuk Belediyesince başlatılan Çatı Üstü Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi'nde montaj çalışmalarına başlandı. Projenin, belediyenin enerji ihtiyacını karşılaması ve fazla enerjinin satışından gelir getirmesi hedefleniyor.

Ankara'nın Çubuk Belediyesince başlatılan Çatı Üstü Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi'nde montaj çalışmalarına başlandı.

Canlı Hayvan Pazarı çatısında kurulumuna başlanan projeyle ilgili yüklenici firma yetkilisi Halil Söyler'den bilgi alan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçeye yenilenebilir enerji alanında önemli bir yatırımı kazandıracak olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Projenin Ankara'da çatı üstü GES uygulamasıyla gerçekleştirilen ilk örneklerden biri olacağını belirten Demirbaş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümünde, ilçemiz için hem çevreci hem ekonomik açıdan önemli bir projenin üretim aşamasına geçtik. Yaklaşık 1289 kW gücündeki GES projemiz, belediyemizin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Hedefimiz yıl sonuna kadar sistemi devreye almak ve üretime başlamak. Bu projeyle 25 yıl boyunca belediyemizin enerji ihtiyacı karşılanacak, fazla üretim ise TEDAŞ'a satılarak gelir elde edilecek."

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ise projenin ilçe için önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek, "Bu proje, sadece belediyenin enerji giderlerini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda fazla enerji satılarak gelir sağlanacak. Çubuk için büyük bir kazanç. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
500
