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Çubuk'ta canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Çubuk'ta canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Keleş ve Demirbaş, Kurban Bayramı'nda vatandaşların mağdur olmaması ve kurban ibadetinin adına yakışır şekilde yapılması için alınan önlemleri denetledi, yetiştiriciler ve vatandaşlarla sohbet etti.

Öte yandan pazarda bayram öncesi yoğunluk yaşandığı görüldü.

Kurbanlık hayvanlarının büyük bir kısmını sattığını, 3 hayvanının kaldığını söyleyen yetiştirici Mustafa Çatalkaya, "Onlar da büyük olduğu için biraz daha az alıcı buluyor. İyi mal her zaman para ediyor. Kurbanlık satışları çok hızlı gidiyor. Piyasa açıldı." dedi.

Hayvan yetiştiricisi dedesi ile kurbanlık satışı yapmaya geldiğini anlatan Ozan Bulanık da, "Piyasa normal, iyi de değil kötü de değil. Yaklaşık 40 adet kurbanlık satışı yaptık. Elimizde az kaldı" diye konuştu.

Canlı hayvan pazarının bayramın son gününe kadar açık kalacağı ifade edildi.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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