Çubuk'ta Canlı Hayvan Pazarında Kurbanlık Alışverişleri Hız Kazandı

Çubuk'ta Canlı Hayvan Pazarında Kurbanlık Alışverişleri Hız Kazandı
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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik yaşanıyor. Büyükbaş kurbanlıklara yoğun ilgi var. Belediye yetkilileri hijyenik kesim konusunda uyarılarda bulundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık alışverişleri hız kazandı. Özellikle büyükbaş kurbanlıklara yoğun ilgi gösterildiği gözlendi.

Çubuk Belediyesi Veteriner Hekimi Yalçın Bekir Kılınç, bayramın 3. gününe kadar açık olacak pazarda kurban kesimlerinin de yapılacağını belirtti.

Kılınç, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nda en çok dikkat edeceği konulardan biri, mümkün olduğu kadar hijyenik yerlerde kurbanlarını kesmelerini öneriyoruz. Bir de kesimden sonra kurban etlerini özellikle poşetlere direk koymamalarıdır. Mutlaka etlerin dinlendirilmesi gerekmektedir. Kurban alırken en çok dikkat edecekleri de birincisi hayvanın besili ve sağlıklı olmasıdır." dedi.

Çorum'dan kurbanlıklarını satmak için gelen besicilerden Ali İhsan Keyvan, pazarda fiyatların uygun olduğunu savundu.

Besicilerden Ferhat Yalçın ise fiyatlardan dolayı alıcıyla satıcının anlaşmakta zorluk yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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