Çubuk'ta camiler ve mescitler ilaçlandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili öncesi ve artan gribal enfeksiyonlara karşı merkez ve mahallelerindeki tüm cami ve mescitler ilaçlandı.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede dezenfekte çalışması başlattı.

Son günlerde artan gribal enfeksiyonlara dikkat çeken Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, kış mevsiminden kaynaklanan gribal hastalıkların yaygınlaşmaması için gerekli tedbirler alarak ilçe genelinde gerekli ilaçlama, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapıldığını söyledi.

Öte yandan Regaip Kandili dolayısıyla Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da vatandaşlara kandil şekeri ve simit ikramında bulundu.