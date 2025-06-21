Çubuk'ta Büyükbaş Hayvan Yüklü Kamyonet ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Çubuk'ta Büyükbaş Hayvan Yüklü Kamyonet ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen kazada, büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada 2 sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Abdullah E. yönetimindeki 18 DE 177 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile Hasan E. idaresindeki 06 S 25313 plakalı minibüs Akkuzulu Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü ile kamyonette bulunan Fatih D, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Devrilen araçlar vinç ve çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kamyonetteki 8 büyükbaş hayvanın ise kesime gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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