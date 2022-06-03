Çubuk'ta bisiklet turu düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çubuk'ta bisiklet turu düzenlendi

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
 - Güncelleme:
Çubuk'ta bisiklet turu düzenlendi

Çubuk ilçesinde "Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Çubuk ilçesinde "Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Çubuk Belediyesince Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Ömürdede Bisiklet Yolu yaptırıldı.

Yaklaşık bin 600 metreden oluşan yolda bisiklet turu gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, bisiklet yolunun bölgeye güzellik kattığını söyledi.

İlçenin bisiklet kullanımına en uygun yerleşim yerlerinden olduğunu belirten Keleş, "Özellikle öğrencilerimizin, şehir içinde çalışanların bisiklet kullanmalarını özendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ben buranın eski halini de biliyorum, çok güzel bir tesis yapılmış. Bisiklete binmenin dünya, ekolojik denge, çevre, ülkemiz ve bütün insanlık için çok kıymetli olduğuna inanıyorum." dedi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise bisiklet kullanmanın yaşının olmadığını belirterek, "Burada çocuk, genç her yaştan insanımız var. İnşallah önümüzdeki süreçte bu yolların artırılmasını sağlayacağız. Bisiklet yolumuz herkese hayırlı olsun." diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu da emeği geçenlere teşekkür ederek, ilçenin ilk bisiklet yolunun hayırlı olmasını diledi.

Etkinliğe bisiklet grupları, vatandaşlar ve çocuklar ilgi gösterdi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Çubuk Gençlik Hizmetleri ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Seyda Topal da katıldı.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Adem Keleş Hisarcık Çubuk Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title