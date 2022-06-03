Çubuk'ta bisiklet turu düzenlendi - Haberler

Çubuk ilçesinde "Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Çubuk Belediyesince Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Ömürdede Bisiklet Yolu yaptırıldı.

Yaklaşık bin 600 metreden oluşan yolda bisiklet turu gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, bisiklet yolunun bölgeye güzellik kattığını söyledi.

İlçenin bisiklet kullanımına en uygun yerleşim yerlerinden olduğunu belirten Keleş, "Özellikle öğrencilerimizin, şehir içinde çalışanların bisiklet kullanmalarını özendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ben buranın eski halini de biliyorum, çok güzel bir tesis yapılmış. Bisiklete binmenin dünya, ekolojik denge, çevre, ülkemiz ve bütün insanlık için çok kıymetli olduğuna inanıyorum." dedi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise bisiklet kullanmanın yaşının olmadığını belirterek, "Burada çocuk, genç her yaştan insanımız var. İnşallah önümüzdeki süreçte bu yolların artırılmasını sağlayacağız. Bisiklet yolumuz herkese hayırlı olsun." diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu da emeği geçenlere teşekkür ederek, ilçenin ilk bisiklet yolunun hayırlı olmasını diledi.

Etkinliğe bisiklet grupları, vatandaşlar ve çocuklar ilgi gösterdi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Çubuk Gençlik Hizmetleri ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Seyda Topal da katıldı.