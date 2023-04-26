Çubuk'ta bir zanlı tartıştığı kişiyi silahla yaraladı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesinden tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesinden tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ehlibeyt Sokak'taki bir iş yerinin önünde Ö.V. (32) ile M.K. (20) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. silahla Ö.V'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan Ö.V. ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kavganın ardından kaçan şüpheli M.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel