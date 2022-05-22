Çubuk'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yavuz Selim Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Çubuk itfaiye ekipleri ve Çubuk Belediyesine ait su tankerleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında tamamen yanan ev, kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da evi yanan ve fenalaşan Yılmaz ile Canan Sarıcan çiftini teselli etti.