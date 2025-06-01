Çubuk'ta Besici, Hayvanları için Saz Çalıp Türkü Söylüyor

Çubuk'ta Besici, Hayvanları için Saz Çalıp Türkü Söylüyor
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 23 yaşındaki Batuhan Koyuncu, büyükbaş hayvanları için saz çalıp türkü seslendiriyor. Çocukluk yaşlarından bu yana müziğe ilgisi olduğunu belirten Koyuncu, hayvanlarının huzur bulduğunu ifade etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki besici, büyükbaş hayvanları için saz çalıp türkü seslendiriyor.

Tahtayazı Mahallesi'nde yaşayan Batuhan Koyuncu, AA muhabirine, hayvanlarının yem ve temizlik ihtiyaçlarını gidermesinin yanı sıra onlar için saz çalıp türkü söylediğini söyledi.

Çocukluk yaşlarından itibaren müzikle ilgilendiğini ifade eden Koyuncu, "Bazı hayvanlar gözlerini kapatıyor, bazıları ise dikkatle dinliyor." dedi.

Koyuncu, iki yıl önce babasıyla birlikte kurduğu çiftlikte 500 başlık kapasiteye sahip bir ahır oluşturduklarını da sözlerine ekledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise ziyaret ettiği tesiste hazırlıkları inceledi.

Gençlerin tarım ve hayvancılıkta girişimci olmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Demirbaş, "Genç bir kardeşimizin böyle bir işletmeyi ailesiyle birlikte kurması ve geliştirmesi takdire şayan." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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