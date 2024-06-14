Çubuk'ta bayramlaşma programı düzenlendi
Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.
Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.
İlçe Kaymakamlığının bahçesinde düzenlenen programa, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Keleş ve Demirbaş, katılanlarla tek tek bayramlaştı.
Çeşitli ikramların yapıldığı programda Keleş, tüm ilçe halkının bayramını kutladı.
Öte yandan Demirbaş, Çubuk Belediyesi Fuaye ve Sergi Alanı'nda personelin bayramını tebrik etti.