Çubuk'ta babası tarafından kazara vurulduğu iddia edilen çocuk öldü - Haberler

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Çubuk'ta babası tarafından kazara vurulduğu iddia edilen çocuk öldü

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Çubuk'ta babası tarafından kazara vurulduğu iddia edilen çocuk öldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde babası tarafından kazara av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde babası tarafından kazara av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kösrelik Mahallesi'ndeki komşusunun evine giden 5 çocuk babası C.E. (61) komşusuna ait arızalı tüfeği kontrol ederken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki çocuğu Aslı Nur E'yi göğsünden vurdu.

Yaralanan çocuk 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aslı Nur E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan C.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Kösrelik, Aslı Nur, Ankara, Güncel, Haberler

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