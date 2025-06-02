Çubuk'ta Ata Tohumuyla Organik Fide Üretimi

Çubuk'ta Ata Tohumuyla Organik Fide Üretimi
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Ünal ailesi, doğal yöntemlerle yetiştirdikleri ata tohumu fideleriyle Türkiye'nin dört bir yanına fidelerini gönderiyor. Üretim süreçlerinin sürdürülebilir tarım açısından örnek teşkil ettiğini belirten Mirzat Ünal, kuraklığa dayanıklı fideler yetiştirme hedeflerini paylaştı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ata tohumuyla organik fide üretimi yapan Ünal ailesi, yüksek rakımlı arazide doğal yöntemlerle yetiştirdikleri fideleri Türkiye'nin 81 iline gönderiyor.

Ziraat yüksek mühendisi Mirzat Ünal ve babası Mirgün Ünal tarafından ilçeye bağlı Eğriekin Mahallesi'nde 12 dönümlük alanda kurulan tesiste, yılda yaklaşık bir milyona yakın fide üretiliyor. Şubat ayında tohum atımıyla başlayan üretim süreci, haziran ortasına kadar devam ediyor.

Mirzat Ünal, ata tohumlarının nesilden nesle aktarıldığını ve tohumdan alınan ürünlerin yeniden tohumluk olarak kullanılabildiğini söyledi.

Fidelerin doğal olmanın yanı sıra çiftçinin kendi üretim döngüsünü sürdürebileceği yapıya sahip olduğuna işaret eden Ünal, "Bu yıl bir ilk olarak Bayburt'tan coğrafi işaretli tarhun talebi aldık. Bu ürünü bölgemizde denemeye başladık. Adaptasyon sağlanırsa bu bitki için de yeni bir üretim noktası olabiliriz." diye konuştu.

Üretim modellerinin sürdürülebilir tarım açısından örnek uygulama olduğunu ifade eden Ünal, ata tohumunun mutlaka yaygınlaştırılması ve zirai ilaçlardan mümkün olduğunca kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Ünal, Orta Anadolu'da son yıllarda yaşanan kuraklığa da dikkati çekerek, bundan sonraki hedeflerinin daha az su isteyen ve kuraklığa dayanıklı fideler yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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