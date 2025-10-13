Çubuk'ta Ankara'nın Başkent Oluşunun 102. Yılı Kutlandı

Çubuk ilçesinde Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yılı kutlandı.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Vehbi Bakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende, Çubuk Ortaokulu Türkçe öğretmeni Arzu Ünal, Ankara'nın başkent oluşunun tarihsel önemine değinen bir konuşma yaptı.

Ünal, konuşmasında Ankara'nın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Ankara yalnızca Cumhuriyet dönemindeki gelişmeleriyle değil, geçmişten bugüne taşıdığı tarihi birikimiyle de önemli bir şehirdir. 13 Ekim 1923'te TBMM kararıyla başkent ilan edilen Ankara, Cumhuriyetimizin kalbi olmuştur." dedi.

İstiklal Mücadelesi döneminde Ankara halkının gösterdiği vefaya değinen Ünal, "Mustafa Kemal Paşa'nın 'Nasılsınız Ankaralılar?' sorusuna 'Seni görmeye, yolunda ölmeye geldik' cevabını veren Seğmenler, bu şehrin Milli Mücadeledeki ruhunu en güzel şekilde yansıtmıştır." ifadelerini kullandı.

Törende öğrenciler tarafından Ankara'nın başkent oluşunu anlatan şiirler, oratoryo ve kısa piyesler sahnelendi.

Öğrencilerden oluşan Seymen ekibi, Ankara yöresine ait halk oyunlarını sergilerken, Çubuk Ortaokulu müzik öğretmeni eşliğinde oluşturulan koro da Ankara türküleri seslendirdi.

Program, Kaymakam Vehbi Bakır ile öğretmen ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.