Çubuk'ta Angut Gölü ve Rekreasyon Alanı Projesi başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Angut Gölü ve Rekreasyon Alanı Projesi kapsamında çalışmalar başladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, proje alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Demirbaş, projenin sadece ilçe halkına değil, başkent Ankara genelinden gelecek ziyaretçilere de hitap edecek nitelikte olduğunu belirtti.

Demirbaş, 40 bin metrekarelik alanı kapsayan rekreasyon sahası oluşturduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 7 bin metrekaresi ekolojik gölet olarak planlanan bu alan kafeteryalar, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme ve seyir alanları, su değirmeni, çocuk oyun alanları ve çeşitli sosyal faaliyet noktalarıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Doğayla iç içe, her yaş grubuna hitap eden çok yönlü proje olacak. Ayrıca gölet çevresi, tıpkı geçmişte olduğu gibi angut kuşları başta olmak üzere pek çok yaban kuşu türünün yeniden yaşam alanı haline gelecek. Bize her konuda olduğu gibi bu konuda da destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, İl Başkanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

Projenin tamamlanmasıyla Çubuk'un önemli bir cazibe merkezi kazanacağını belirterek, "Hedefimiz, bu güzel alanı ilçemizin tanıtımı açısından önemli etkinlik olan Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nden önce tamamlayarak hizmete açmak." dedi.

Projeyle bölgenin hem ekoturizm hem de sosyal yaşam alanı olarak gelişmesi amaçlanıyor. Projede çevre dostu malzemeler kullanılacağı ve doğal peyzajın korunacağını belirtildi.