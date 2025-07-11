Çubuk'ta Ambulans ile Tır Çarpıştı: 5 Yaralı

Çubuk'ta Ambulans ile Tır Çarpıştı: 5 Yaralı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hasta taşıyan F.Y. idaresindeki 06 FM 6472 plakalı ambulans Çubuk-Ankara kara yolu Güldarpı Mahallesi Kavşağı'nda S.A. yönetimindeki 34 KKM 701 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, ambulans sürücüsü F.Y., sağlık personeli M.B. ve C.Y., hasta yakını N.T. ve henüz ismi öğrenilemeyen hasta yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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