Çubuk'ta aileler depremzedelere evlerini açtı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle evleri yıkılan ya da zarar gören ailelerden bazıları, Ankara'nın Çubuk ilçesinde misafir ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle evleri yıkılan ya da zarar gören ailelerden bazıları, Ankara'nın Çubuk ilçesinde misafir ediliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 10 ili etkileyen depremlerin ardından halkın yaraları sarılmaya çalışılıyor.

İlçedeki tüm sivil toplum kuruluşların katılımıyla oluşturulan Çubuk Yardım Platformu tarafından "Evin Evimdir" adlı kampanya başlatılarak gelen depremzedelerin öğrenci yurtlarında ve misafirhanelerde barınması sağlanıyor.

Kiralık evi olan bazı Çubuk sakinleri ise dairelerini bedelsiz olarak ailelerin kullanımına açtı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede öğretmenlik yapan ve 3 aileye mensup 12 kişiyi evinde ağırlayıp ihtiyaçlarıyla ilgilenen Ayşe ve eşi Yasin Cihan çiftini ziyaret ederek teşekkürlerini sundu.

Depremzede ailelerin çocuklarına oyuncak hediye eden Demirbaş, "Çubuk halkı gelen misafirlerimize evlerini açıyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşları imkanlarını seferber ediyor. Oluşturduğumuz merkezde giyimden gıdaya tüm misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Allah sabırlar versin, Allah yardımcımız olsun." dedi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden gelen depremzedelerden Abdulsamet Kaya, Ayşe ve Yasin Cihan çiftine teşekkür etti.

Evleri ilk sarsıntıda zarar gördü, ikincisinde yıkıldı

Kaya, iki katlı binadan deprem sırasında çocuklarıyla çıkmayı başardıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Eşim 'Yatak odasında yatmayalım bugün' dedi. Sobalı odada yattık. Orada yatsaydık, bugün yaşamıyor olacaktık. Çünkü gardrop deprem nedeniyle yatağın üzerine düşmüştü. İlk sarsıntıda ağır hasar alan ev, ikinci sarsıntıda yıkıldı. Depremin ardından 3 gün boyunca soğukta dışarda yattık."