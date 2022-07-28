Çubuk'ta ahırda çıkan yangın söndürüldü Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü. Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü. Ömercik Mahallesi'nde ahırın bitişiğindeki yonca balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, ahırdaki 60 büyükbaş hayvan yaralandı, yaklaşık 40 ton balya yonca yandı. Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bölgeye giderek yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Güncel AA / Hüseyin Yiğiner İtfaiye Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çubuk'ta ahırda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.