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Çubuk'ta ahırda çıkan yangın söndürüldü

Çubuk'ta ahırda çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü.

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü.

Ömercik Mahallesi'nde ahırın bitişiğindeki yonca balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, ahırdaki 60 büyükbaş hayvan yaralandı, yaklaşık 40 ton balya yonca yandı.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bölgeye giderek yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

İtfaiye Ankara Güncel Haberler

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