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Çubuk'ta adliye personeli fidan dikti

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Çubuk'ta adliye personeli fidan dikti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Cumhuriyet savcıları, hakimler ve adliye personeli fidan dikti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Cumhuriyet savcıları, hakimler ve adliye personeli fidan dikti.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığının iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlediği etkinlikte Orman İşletme Müdürlüğünün destekleri ile Çubuk Çayı Vadisinde 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, farkındalık oluşturmak ve ülkenin ağaçlandırılmasına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Hayatta herkesin birden fazla dikili ağacı olması gerektiğini vurgulayan Kantar, "Fidan dikmek ve onlara bakmak hem insanlar hem doğamız hem de hayvanlar için çok önemli. Çubuk Adliyesi olarak inşallah biz bunu geleneksel hale getireceğiz. Her yıl birkaç sefer hem fidan dikimi hem de bakımlarını yapacağız." diye konuştu.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Cumhuriyet, Çubuk Çayı, Ankara, Güncel, Haberler

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