Çubuk'ta 84 kök Hint keneviri ele geçirildi
AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir evin bahçesinde 84 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir evin bahçesinde 84 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uluağaç Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında bahçede saksılar içinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.
84 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda H.Y. (33) gözaltına alındı.
AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel