Çubuk'ta 483 kök Hint keneviri ele geçirildi
AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir evin bahçesinde 483 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir evin bahçesinde 483 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Mahmutoğlan Mahallesinde bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.
Ekiplerince, bahçede yapılan aramada, 483 kök Hint keneviri ele geçirildi, şüpheli M.Ç. (55) gözaltına alındı.
Zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel