Çubuk'ta 4 Katlı Binada Yangın: Bir Daire Kullanılamaz Hale Geldi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.
Yavuz Selim Mahallesi Arafat Sokak'ta Şaban G'ye ait 4 katlı binanın 3'üncü katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla alevler söndürüldü.
Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangında dumandan etkilenen aynı aileden Z.G, N.H.G, M.E.G, H.G, Ö.G. ve U.G, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.