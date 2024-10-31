Üye Girişi
Haberler

Çubuk'ta 4 Katlı Binada Yangın: Bir Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Çubuk'ta 4 Katlı Binada Yangın: Bir Daire Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Yavuz Selim Mahallesi Arafat Sokak'ta Şaban G'ye ait 4 katlı binanın 3'üncü katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla alevler söndürüldü.

Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangında dumandan etkilenen aynı aileden Z.G, N.H.G, M.E.G, H.G, Ö.G. ve U.G, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e sert tepki

 Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu

İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masada
İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
0000 Kilometre filmi izle! (FULL HD) 0000 Kilometre full HD tek parça izle! 0000 Kilometre nereden izlenir, hangi platformda? Cübbeli - Alaattin Çakıcı el öpme olayı nedir? STEAM ÇÖKTÜ MÜ 31 Ekim? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var? Semih Şentürk'e kim, neden saldırdı? Saldırı anı VİDEOSU var mı? Davinson Sanchez Real Madrid'e mi gidiyor? Hac maliyeti ne kadar, kaç dolar kaç TL Diyanet?) Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? Vic Atletico Madrid CANLI izle! (A SPOR) Vic Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Murat Göğebakan'ın ilk eşi Senem Taş kimdir? Murat Göğebakan ilk eşini aldattı mı? Skype çöktü mü? Skype erişim sorunu var mı? 31 Ekim Skype problem mi var? A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı izleme linki var mı? Bugün hangi maçlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.