Çubuk'ta 35 kök Hint keneviri ele geçirildi Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bir evin bahçesinde 35 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bir evin bahçesinde 35 kök Hint keneviri ele geçirildi. Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutoğlan Mahallesi'nde bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Bahçede arama yapan ekipler, 35 kök Hint keneviri ele geçirdi, S.C'yi (62) gözaltına aldı. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel Hisarcık Ankara Çubuk Güncel Haberler

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