Çubuk'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Türk Telekom İlkokulu ile Şehit Piyade Muharrem Kaleli İlkokulu ve Ortaokulu tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde bir program düzenlendi.

Kaymakam Vehbi Bakır, burada yaptığı konuşmada, farkındalığın önemine işaret ederek, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için devletin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının ve vatandaşların el birliğiyle çalışması gerektiğini anlattı.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş da herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkati çekerek, "Yarınımızın ne olacağını bilmiyoruz. Burada özel kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak, onların eğitimiyle ilgili hizmet vermek, hepimizin öncelikli vazifesidir. Devletimiz tüm imkanlarıyla özel kardeşlerimize imkanlar sunuyor. Son dönemde engelli ailelerimize, kardeşlerimize büyük bir destek veriliyor. Biz de belediye olarak iki sene önce Engelsiz Yaşam Merkezi'ni açtık. Orada kardeşlerimiz vakit geçiriyor, çay içiyor, kurslar görüyorlar." diye konuştu.

Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği Başkan Bünyamin Çevik'in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Öğrenciler, mini konser, halk oyunları gösterileri ve skeçlerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren engelli öğrencilere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Engelli öğrencilerin bir yıl boyunca yaptıkları resim ve el işi çalışmaların yer aldığı sergi açıldı.

Engelliler için yürüdüler

Buradaki programın ardından, farkındalık ve sevgi yürüyüşü yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi önünde bir araya gelen protokol üyeleri, engelli bireyler, aileleri ve öğretmenleri PTT Caddesinden Çubuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşte engellilerin toplumun diğer bireyleri ile yılın 365 günü yaşamı paylaşması gereğine dikkat çekildi.