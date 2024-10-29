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Çubuk'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Çubuk'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Vehbi Bakır'ın kaymakamlıkta tebrikleri kabulünün ardından Atatürk Parkı'nda Atatürk Anıtı'na Kaymakam Bakır ve Belediye Başkanı Demirbaş tarafından çelenk sunuldu.

Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Bakır, törendeki konuşmasında, bugünün, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kenetlenerek çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu tüm dünyaya ilan ettiği günün 101. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Büyük bir coşku ve heyecan içinde olduklarını dile getiren Bakır, "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatanın birlik ve beraberliği için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm hemşerilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu.

Daha sonra Meliha Hasan Ali Bostan Çubuk Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan koro ve orkestrası, parla yüz yaşında, memleketim, İzmir marşı gibi marşları seslendirdi.

Çubuk Ortaokulu halk oyunları ekiplerinin ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tekvando takımının gösterisi ilgiyle takip edildi.

Bayram coşkusu, aralarında şehit yakınları ve gazilerinin bulunduğu kortej geçişleriyle son buldu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Nevzat Gökdaş, İlçe Jandarma Komutanı Caner Koca, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Çağlar Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı, CHP İlçe Başkanı Alaaddin Cinalioğlu, kamu kurum amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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