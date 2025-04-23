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Çubuk'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni

Çubuk'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve öğrencilerin hazırladığı şiirler okundu. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, Atatürk Parkı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çubuk Yavuz Selim İlkokulu'nda devam eden etkinlikte, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirlerin okunduğu, çeşitli gösterilerin sergilendiği törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Nevzat Göktaş, protokol üyeleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Bakır ve Belediye Başkanı Demirbaş, daha sonra belediyenin düzenlediği Çubukabad Parkı ve Festival Alanı'ndaki şenliğe katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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