Çubuk'ta 19 Mayıs Coşkusu

Çubuk'ta 19 Mayıs Coşkusu
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı, ardından yapılan gösteriler ve ödül töreni ile devam etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, çelenk sunumunun ardından Yeni Çubuk Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyda Topal, "19 Mayıs'ın 106. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs sadece bir tarih değil, milletimizin esarete boyun eğmeyeceğini, tam bağımsızlık yolunda kararlılıkla yürüdüğünün en somut göstergesidir." diye konuştu.

Öğrenciler, jimnastik, judo ve karate branşlarında gösterilerini sergiledi. Çubuk Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Grup Yelkovan da bir konser verdi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş verdi.

Programa, Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Nevzat Göktaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, CHP İlçe Başkanı Aladdin Cinalioğlu, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Çağlar Yıldırım, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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