Çubuk'ta 16. Aşure ve Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı

Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) tarafından düzenlenen 16. Aşure ve Birlik Günü programı gerçekleştirildi.

Çubuk ve çevresindeki 57 derneğin bir araya gelerek oluşturduğu ÇUDEF öncülüğünde ve Çubuk Belediyesi'nin katkılarıyla Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Ardından Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla yaklaşık 4 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi.

ÇUDEF Başkanı Fuat Tüyan, güzel bir geleneği sürdürdüklerin kaydetti.

Program sonunda vatandaşlara aşure ikram edildi.