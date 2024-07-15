Çubuk'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakamlık ve Belediye tarafından Çubuk Şehitler Anıtı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Din görevlisi Bayram Mumcu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan dua etti.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, burada şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da şehit düşen Ömer Takdemir için Çubuk'a bağlı Yakuphasan Mahallesi'ndeki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Buradaki programda da Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Şehidin babası Nihat ve babaannesi Satı Takdemir'e Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve plaket verildi.

Belediye Başkanı Demirbaş, 15 Temmuz'da şehit düşen Ömer Takdemir'i rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Yakuphasan Mahallesi'ndeki programın ardından Merkez Camisi'nde şehitler için daha önce okunan hatimlerin duası yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, dualar edildi. Programa katılanlara gülsuyu ve lokum ikram edildi.

Programa, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Nevzat Göktaş, İlçe Emniyet Müdürü Recai Akbay, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, Vakıf Müdürü Hasan Işık, Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.