Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen sebzeler sofralara ulaşıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesine kurulan seralarda üretilen sebzeler sofralara ulaşmaya başladı.

Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan tarım bölümü kapsamında kurulan seralarda sebze üretimi yapılıyor.

Okulun 6 bin metrekarelik bahçesinde kurulan 2 serada öğretmen ve öğrenciler tarafından tohumdan sebze fidesi üretilirken, üretilen fidelerin toprakla buluşturulmasıyla ilk mahsul alındı.

Üretilen sebzeler döner sermaye aracılığıyla ilçedeki anlaşmalı marketlerde satışa sunan okul, elde ettiği geliri tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesinde kullanacak.

Seralarda domates, salatalık, biber, patlıcan gibi ürünler yetiştiriliyor.

Okul müdürü İdris Karakuş, Ankara'nın ilk tarım lisesi olma yolunda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Okulda bu yıl da gıda teknolojileri bölümünü açtıklarını ifade eden Karakuş, okulda kendi markalarıyla turşu hazırlamak için de atölye kuracaklarını belirtti.

Karakuş, tarım ve gıda sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçladıklarını anlatarak, yaz tatili olması nedeniyle okul çalışanlarıyla ekili alanların bakımını yaptığını, yetişen ürünlerin hasadını gerçekleştirdiğini aktardı.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin de zaman zaman okula gelerek ekilen domates, salatalık, biber, fasulye, patlıcan gibi sebzelerin bakımı ile ilgilendiğini anlatan Karakuş, şunları kaydetti:

"Okulumuzda adalet, muhasebe, büro yönetimi ve bilgisayar bölümü bulunuyordu. Pandemiyle birlikte bölgemizin tarım bölgesi olması nedeniyle biz bu bölümlere tarım bölümünü de ekledik. Öğrencilerden ve velilerinden ilgi çok olmaya başlayınca gıda teknolojilerini de ekledik. Buranın tarım, gıda ve hayvancılık okulu olmasını hedefliyoruz. Bu yıl inşallah 8 sera daha kuracağız. Boş alanlarda tarımsal üretim yapmak için ilgili yerlere yazı yazdık. Okul olarak tarıma yönelik farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çocuklarımızı tarıma yönlendirmek ve bunu da bilinçli bir şekilde yapmalarını amaçlıyoruz."