Çubuk Judo Takımı Belediye Başkanı'na Ziyarette Bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2024 yılının ilk madalyalarını kazanarak ilçenin gururu olan judo takımı, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a ziyarette bulundu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ankara'da yapılan Ümitler İl Şampiyonası ile Okul Sporları Yıldızlar İl Şampiyonası'nda ilçeye 7 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazandıran sporcuları makamında kabul etti.

Demirbaş, Başkanlık binasında gerçekleşen kabulde, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit ve sporcularıyla görüştü.

Yılın ilk madalyalarını alan sporcuları ve kulüp başkanını tebrik eden Demirbaş, Çubuk ilçesinde gençlerin spora yönelmeleri ve başarılar elde etmelerinin kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübün geçen yıl başarılarıyla ilçenin gururu olduğunu vurgulayan Demirbaş, "Hem kendinizin geleceği açısından hem de ilçemize böyle bir gurur yaşatmanız açısından bu başarı çok önemli. Çünkü sizleri örnek alan gençlerde spora yöneliyor. İnşallah bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hem sporcu sayımız hem de kazanılan madalya ve kupa sayıları artacak. İlçemiz bir spor kenti olma yolunda hızla ilerliyor. İlçemizdeki tesislerimizin sayısını da her geçen gün artıyor." dedi.

Kulüp başkanı Ahmet Koçyiğit ise kulüp olarak 2020 yılından bu yana 3 binin üzerinde madalya ve kupa kazandıklarını aktardı.

Çubuk Belediyesinin spora ve sporcuya çok büyük destekleri olduğunu kaydeden Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Daha önce gençler antrenman yapabilmek için Ankara merkeze gidiyordu. Şimdi ilçemizde her branştan spor yapabiliyoruz. Başkanım sizin sayenizde 30'a yakın sporcumuz bakanlıktan maaş alıyorlar. Sadece judo sporuna devam eden 400 sporcumuzdan 300'ü Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'nde şampiyonluk aldı. Bugüne kadar yaklaşık 3 bin madalya kazandık. Kupa ve madalyaları şehir müzesi ile sporcularımızın okullarında sergiliyoruz."

Konuşmaların ardından konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Demirbaş, madalya kazanan sporcu ve antrenörleri tebrik etti.