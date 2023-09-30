Çubuk Belediyesi, ulaşımın rahatlıkla sağlanması amacıyla yol onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yapılan çalışmaları inceledi ve mahalle sakinleriyle görüştü. Çalışmalar kapsamında 13 mahalledeki 258 sokağa sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Çubuk ilçesinde yol onarım ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yol onarım ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Çubuk Belediyesinin, ulaşımın rahatlıkla sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda belediye ekipleri, Atatürk Mahallesi'nin ardından Yavuz Selim Mahallesi'ndeki yolların asfaltlama ve onarımını yapıyor.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı ve mahalledeki vatandaşlarla görüştü.

Demirbaş, gazetecilere, 4 yıllık hizmet süresince ilçede 80 bin ton sıcak asfalt serdiklerini söyledi.

Devam eden çalışmalarla 13 mahalledeki 258 sokağa sıcak asfalt serimi gerçekleştirdiklerini anlatan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Toplam 80 bin ton sıcak asfalt sererken bu da yaklaşık 67 kilometre yol yapıyor. Görev süremizde söz verdiğimiz gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda kaldırımlarımızı yeniledik ve sokaklarımızda çevre düzenlemesi çalışmaları yaptık. Şehrimizi insanımıza yakışır, modern bir çehreye kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Hikmet Oran ise çalışmalardan memnun olduklarını belirterek katkısı geçenlere teşekkür etti.